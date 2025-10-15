Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетика должна быть вне политики, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/novak-863526151.html
Энергетика должна быть вне политики, заявил Новак
Энергетика должна быть вне политики, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Энергетика должна быть вне политики, заявил Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН) напомнил, что энергетика должна быть вне политики, так как она обеспечивает... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:44+0300
2025-10-15T09:44+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861393397_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0ac87c397cd28038a2a9779b24cb6303.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН) напомнил, что энергетика должна быть вне политики, так как она обеспечивает развитие экономики и человечества. "Тем не менее, это еще раз подчеркивает, что энергетика должна быть вне политики. Энергетика - это та часть экономики, которая глобально обеспечивает развитие экономики и создает условия для того, чтобы человечество продолжало развиваться и улучшать качество своей жизни", - сказал Новак. Вице-премьер РФ добавил, что потребление энергии в мире растет, также увеличивается спрос на энергетические ресурсы практически по всем направлениям. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/novak-863525739.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861393397_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_b55b77a6ab09307e78040466ed53896b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
09:44 15.10.2025
 
Энергетика должна быть вне политики, заявил Новак

Новак: энергетика обеспечивает развитие человечества

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН) напомнил, что энергетика должна быть вне политики, так как она обеспечивает развитие экономики и человечества.
"Тем не менее, это еще раз подчеркивает, что энергетика должна быть вне политики. Энергетика - это та часть экономики, которая глобально обеспечивает развитие экономики и создает условия для того, чтобы человечество продолжало развиваться и улучшать качество своей жизни", - сказал Новак.
Вице-премьер РФ добавил, что потребление энергии в мире растет, также увеличивается спрос на энергетические ресурсы практически по всем направлениям.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Новак оценил прирост спроса на нефть в мире
09:42
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала