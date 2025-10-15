https://1prime.ru/20251015/novak-863526151.html
Энергетика должна быть вне политики, заявил Новак
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН) напомнил, что энергетика должна быть вне политики, так как она обеспечивает развитие экономики и человечества. "Тем не менее, это еще раз подчеркивает, что энергетика должна быть вне политики. Энергетика - это та часть экономики, которая глобально обеспечивает развитие экономики и создает условия для того, чтобы человечество продолжало развиваться и улучшать качество своей жизни", - сказал Новак. Вице-премьер РФ добавил, что потребление энергии в мире растет, также увеличивается спрос на энергетические ресурсы практически по всем направлениям. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
