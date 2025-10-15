Новак оценил экономическую ситуацию в России

https://1prime.ru/20251015/novak-863526814.html

Российская экономика сейчас находится на стадии временного и управляемого замедления, чтобы обуздать инфляцию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас находится на стадии временного и управляемого замедления, чтобы обуздать инфляцию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). "Сегодня мы находимся в стадии временного и управляемого замедления, для того чтобы обуздать инфляцию, но это нормальный процесс", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

