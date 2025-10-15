https://1prime.ru/20251015/novak-863527592.html

Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак

Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак - 15.10.2025

Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что в ближайшем будущем Россия выйдет на устойчивые темпы роста экономики не ниже среднемировых, об этом он сказал на... | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что в ближайшем будущем Россия выйдет на устойчивые темпы роста экономики не ниже среднемировых, об этом он сказал на Российской энергетической неделе (РЭН). "Уверены, что и в ближайшем будущем мы выйдем на устойчивые темпы роста экономики, не ниже среднемировых, как поставил задачу президент Российской Федерации", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

рф

