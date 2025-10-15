https://1prime.ru/20251015/novak-863527592.html
Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак
Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что в ближайшем будущем Россия выйдет на устойчивые темпы роста экономики не ниже среднемировых, об этом он сказал на... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T10:01+0300
2025-10-15T10:01+0300
2025-10-15T10:01+0300
экономика
россия
рф
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_499db029856e64740eb9d8e20a8f6dfc.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что в ближайшем будущем Россия выйдет на устойчивые темпы роста экономики не ниже среднемировых, об этом он сказал на Российской энергетической неделе (РЭН). "Уверены, что и в ближайшем будущем мы выйдем на устойчивые темпы роста экономики, не ниже среднемировых, как поставил задачу президент Российской Федерации", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/novak-863527422.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d70a64eb73ecdd63bd92a3d012a801ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
Россия скоро выйдет на устойчивые темпы роста экономики, считает Новак
Новак: Россия в ближайшее время выйдет на устойчивые темпы роста экономики