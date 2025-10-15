https://1prime.ru/20251015/novak-863530484.html
Новак оценил поставки российского газа в Европу
Новак оценил поставки российского газа в Европу
2025-10-15T10:43+0300
МОСКВА, окт - ПРАЙМ. Поставки газа в Европу из России сократились вдвое, при этом РФ занимает около 19% рынка Евросоюза, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе Российской энергетической недели. "На сегодняшний день у нас фактически стало меньше поступать газа. Если раньше в энергобалансе Европы российский газ занимал примерно 44%, сегодня в рамках общего импорта примерно 19% остается. То есть в два раза уменьшилось. Тем не менее, поставки российского газа осуществляются", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
