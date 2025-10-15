https://1prime.ru/20251015/novak-863530484.html

Новак оценил поставки российского газа в Европу

Новак оценил поставки российского газа в Европу - 15.10.2025, ПРАЙМ

Новак оценил поставки российского газа в Европу

Поставки газа в Европу из России сократились вдвое, при этом РФ занимает около 19% рынка Евросоюза, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе Российской... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T10:43+0300

2025-10-15T10:43+0300

2025-10-15T10:43+0300

энергетика

газ

россия

европа

рф

александр новак

ес

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, окт - ПРАЙМ. Поставки газа в Европу из России сократились вдвое, при этом РФ занимает около 19% рынка Евросоюза, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе Российской энергетической недели. "На сегодняшний день у нас фактически стало меньше поступать газа. Если раньше в энергобалансе Европы российский газ занимал примерно 44%, сегодня в рамках общего импорта примерно 19% остается. То есть в два раза уменьшилось. Тем не менее, поставки российского газа осуществляются", - сказал Новак. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251015/gaz--863528812.html

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, рф, александр новак, ес, российская энергетическая неделя — 2025