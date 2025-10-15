Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/novak-863530823.html
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически,... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T10:45+0300
2025-10-15T10:45+0300
энергетика
газ
россия
европа
рф
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863530685_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_821fe82425602aabb3d251a111fc04ae.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. "Когда были холодные дни (в Европе - ред.), в этот период мы вне контракта долгосрочного поставляли дополнительные объемы газа, обеспечивая суточное потребление. И Россия всегда на это шла", - сказал он. Новак напомнил, что для этого приходилось обеспечивать дополнительные мощности, которые в конкретный момент времени должны были обеспечить дополнительное поступление газа. "Да, это экономически, возможно, это было не совсем выгодно, и мы понимаем, что эти мощности в основное время простаивают, но тем не менее они обеспечивают возможность в нужный момент дать дополнительный объем прохождения осенне-зимнего периода", - пояснил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
газ, россия, европа, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
10:45 15.10.2025
 
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак

Новак: Россия всегда поставляла газ ЕС зимой, даже сверх контракта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
"Когда были холодные дни (в Европе - ред.), в этот период мы вне контракта долгосрочного поставляли дополнительные объемы газа, обеспечивая суточное потребление. И Россия всегда на это шла", - сказал он.
Новак напомнил, что для этого приходилось обеспечивать дополнительные мощности, которые в конкретный момент времени должны были обеспечить дополнительное поступление газа.
"Да, это экономически, возможно, это было не совсем выгодно, и мы понимаем, что эти мощности в основное время простаивают, но тем не менее они обеспечивают возможность в нужный момент дать дополнительный объем прохождения осенне-зимнего периода", - пояснил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Новак оценил поставки российского газа в Европу
10:43
 
ЭнергетикаГазРОССИЯЕВРОПАРФАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
