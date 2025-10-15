https://1prime.ru/20251015/novak-863530823.html

Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак

2025-10-15T10:45+0300

энергетика

газ

россия

европа

рф

александр новак

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. "Когда были холодные дни (в Европе - ред.), в этот период мы вне контракта долгосрочного поставляли дополнительные объемы газа, обеспечивая суточное потребление. И Россия всегда на это шла", - сказал он. Новак напомнил, что для этого приходилось обеспечивать дополнительные мощности, которые в конкретный момент времени должны были обеспечить дополнительное поступление газа. "Да, это экономически, возможно, это было не совсем выгодно, и мы понимаем, что эти мощности в основное время простаивают, но тем не менее они обеспечивают возможность в нужный момент дать дополнительный объем прохождения осенне-зимнего периода", - пояснил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

