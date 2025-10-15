https://1prime.ru/20251015/novak-863530995.html
Россия готова нарастить поставки газа в Европу, заявил Новак
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова нарастить поставки газа в Европу, если получит такой запрос, у страны для этого достаточно ресурсов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Будут ли обеспечены поставки газа (в Европу - ред.)? Россия всегда исходила из того, что мы готовы и открыты в диалогу. Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, мы готовы. У нас есть энергоресурсы", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером РЭН.
