https://1prime.ru/20251015/novak-863530995.html

Россия готова нарастить поставки газа в Европу, заявил Новак

Россия готова нарастить поставки газа в Европу, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ

Россия готова нарастить поставки газа в Европу, заявил Новак

Россия готова нарастить поставки газа в Европу, если получит такой запрос, у страны для этого достаточно ресурсов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T10:47+0300

2025-10-15T10:47+0300

2025-10-15T10:47+0300

энергетика

газ

россия

европа

рф

александр новак

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863530685_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_821fe82425602aabb3d251a111fc04ae.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова нарастить поставки газа в Европу, если получит такой запрос, у страны для этого достаточно ресурсов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Будут ли обеспечены поставки газа (в Европу - ред.)? Россия всегда исходила из того, что мы готовы и открыты в диалогу. Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, мы готовы. У нас есть энергоресурсы", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером РЭН.

https://1prime.ru/20251015/novak--863530217.html

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, рф, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025