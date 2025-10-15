https://1prime.ru/20251015/novak-863548351.html
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии
Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T14:46+0300
2025-10-15T14:46+0300
2025-10-15T14:46+0300
энергетика
россия
венгрия
рф
александр новак
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/80/836688061_0:58:1124:690_1920x0_80_0_0_16b51797bc4785e16baa199b8aedbb51.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и главы МИД Венгрии Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели. "В ходе встречи российская сторона выразила готовность принимать участие в реализации проектов строительства новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20251015/novak-863530484.html
венгрия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/80/836688061_64:0:1060:747_1920x0_80_0_0_46414867ee494990d4cbf5b178e6d78f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, рф, александр новак, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Новак, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии
Россия готова участвовать в строительстве новых электростанций в Венгрии