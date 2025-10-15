https://1prime.ru/20251015/novak-863548351.html

Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии

Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии - 15.10.2025, ПРАЙМ

Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии

Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T14:46+0300

2025-10-15T14:46+0300

2025-10-15T14:46+0300

энергетика

россия

венгрия

рф

александр новак

петер сийярто

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/83668/80/836688061_0:58:1124:690_1920x0_80_0_0_16b51797bc4785e16baa199b8aedbb51.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и главы МИД Венгрии Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели. "В ходе встречи российская сторона выразила готовность принимать участие в реализации проектов строительства новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/novak-863530484.html

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, рф, александр новак, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025