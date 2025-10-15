Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/novak-863548351.html
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии
Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T14:46+0300
2025-10-15T14:46+0300
энергетика
россия
венгрия
рф
александр новак
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/80/836688061_0:58:1124:690_1920x0_80_0_0_16b51797bc4785e16baa199b8aedbb51.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и главы МИД Венгрии Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели. "В ходе встречи российская сторона выразила готовность принимать участие в реализации проектов строительства новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20251015/novak-863530484.html
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/80/836688061_64:0:1060:747_1920x0_80_0_0_46414867ee494990d4cbf5b178e6d78f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, рф, александр новак, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Александр Новак, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
14:46 15.10.2025
 
Россия готова участвовать в строительстве новых ГЭС в Венгрии

Россия готова участвовать в строительстве новых электростанций в Венгрии

© РоссетиГЭС
ГЭС
ГЭС. Архивное фото
© Россети
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и главы МИД Венгрии Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели.
"В ходе встречи российская сторона выразила готовность принимать участие в реализации проектов строительства новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Новак оценил поставки российского газа в Европу
10:43
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯРФАлександр НовакПетер СийяртоРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала