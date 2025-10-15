https://1prime.ru/20251015/novak-863557219.html
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии, сообщил Новак
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии, сообщил Новак
2025-10-15T17:15+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Сирия договорились о проведении заседания межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле. "Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
