Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии, сообщил Новак
2025-10-15T17:15+0300
2025-10-15T17:15+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Сирия договорились о проведении заседания межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле. "Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
17:15 15.10.2025
 
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии, сообщил Новак

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Сирия договорились о проведении заседания межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
"Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
В Кремле завершились переговоры Путина и главы Сирии
17:06
 
