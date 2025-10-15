https://1prime.ru/20251015/novak-863557377.html

Новак оценил возможность импорта бензина и дизельного топлива

энергетика

россия

рф

александр новак

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Возможность импорта бензина и дизельного топлива в РФ есть, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Такая возможность есть. У нас законодательство предусматривает возможность импорта", - сказал Новак, отвечая на вопрос журналистов, ведется ли импорт бензина из других стран. Вице-премьер отметил, что сейчас правительством России снижена ранее действовавшая 5% импортная пошлина. "Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты, но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много, поэтому (в случае - ред.) если экономические операторы будут находить возможности для импорта, то такая возможность предоставлена", - заключил Новак.

рф

