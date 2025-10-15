https://1prime.ru/20251015/novak-863557658.html

Сирия заинтересована в импорте пшеницы и медикаментов, сообщил Новак

2025-10-15T17:19+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сирия заинтересована в поставках российской пшеницы и медикаментов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле. "Сирийская сторона заинтересована в поставке пшеницы, продовольствия, медикаментов", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

