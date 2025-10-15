Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-15T17:33+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Встреча Путина с сирийским лидером состоялась в среду в Кремле, переговоры продолжались более 2,5 часов. "Сегодня обсуждали конкретные проекты и в области энергетики, и транспорта, и развития туристической сферы, и развития здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Новак журналистам по итогам встречи.
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Встреча Путина с сирийским лидером состоялась в среду в Кремле, переговоры продолжались более 2,5 часов.
"Сегодня обсуждали конкретные проекты и в области энергетики, и транспорта, и развития туристической сферы, и развития здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Новак журналистам по итогам встречи.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Сирия заинтересована в импорте пшеницы и медикаментов, сообщил Новак
17:19
 
