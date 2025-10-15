https://1prime.ru/20251015/novak-863557815.html
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа - 15.10.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа
Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:33+0300
2025-10-15T17:33+0300
2025-10-15T17:33+0300
экономика
россия
бизнес
рф
сирия
владимир путин
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863547648_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_b51931e2ab2eff45963341373019d87c.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Встреча Путина с сирийским лидером состоялась в среду в Кремле, переговоры продолжались более 2,5 часов. "Сегодня обсуждали конкретные проекты и в области энергетики, и транспорта, и развития туристической сферы, и развития здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Новак журналистам по итогам встречи.
https://1prime.ru/20251015/novak-863557658.html
рф
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863547648_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8b89a212d4752e224dc39407604b7420.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, сирия, владимир путин, александр новак
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, СИРИЯ, Владимир Путин, Александр Новак
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа
Новак: Путин и аш-Шараа обсудили энергетику и транспорт