Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число бронирований отелей и гостиниц в Японии среди россиян в этом году выросло почти на 20% в годовом выражении, наибольший спрос приходится на весенний и осенний периоды, рассказали РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip. Ранее в среду Японская национальная организация по туризму сообщила, что число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца. А за девять месяцев - 129,2 тысячи человек (рост на 2,4% в годовом выражении). "По нашим данным, в этом году количество отельных заказов в Японии выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом. Что касается топ-3 популярных городов Страны восходящего солнца, то самый большой рост показала Осака - 44,5%. Токио и Киото также продемонстрировали положительную динамику, хоть и менее значительную: число бронирований мест размещений вырос на 0,9% и 3,5% соответственно", - сказали в OneTwoTrip. Они также проанализировали заказы 2025-го и отметили, что высокий спрос на путешествия в Японию приходится на весенний и осенний периоды, когда природа страны раскрывается во всей красе. "Самым популярным месяцем стал октябрь, на который пришлось 15,5% всех отельных заказов, в это время туристы стремятся увидеть знаменитый сезон красных кленов (момидзи). На втором месте - апрель с долей 14,8% - это пик цветения сакуры, который традиционно привлекает огромное число путешественников. Третье место занял сентябрь (14% заказов)", - рассказали в сервисе. Чаще всего путешественники бронируют жилье на 4-7 дней, и, как правило, выбирают отели категории "три звезды" со средней стоимостью размещения за ночь 12,4 тысячи рублей.
14:13 15.10.2025
 
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии

OneTwoTrip: число бронирований отелей в Японии выросло почти на 20%

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛюди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число бронирований отелей и гостиниц в Японии среди россиян в этом году выросло почти на 20% в годовом выражении, наибольший спрос приходится на весенний и осенний периоды, рассказали РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее в среду Японская национальная организация по туризму сообщила, что число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца. А за девять месяцев - 129,2 тысячи человек (рост на 2,4% в годовом выражении).
"По нашим данным, в этом году количество отельных заказов в Японии выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом. Что касается топ-3 популярных городов Страны восходящего солнца, то самый большой рост показала Осака - 44,5%. Токио и Киото также продемонстрировали положительную динамику, хоть и менее значительную: число бронирований мест размещений вырос на 0,9% и 3,5% соответственно", - сказали в OneTwoTrip.
Они также проанализировали заказы 2025-го и отметили, что высокий спрос на путешествия в Японию приходится на весенний и осенний периоды, когда природа страны раскрывается во всей красе.
"Самым популярным месяцем стал октябрь, на который пришлось 15,5% всех отельных заказов, в это время туристы стремятся увидеть знаменитый сезон красных кленов (момидзи). На втором месте - апрель с долей 14,8% - это пик цветения сакуры, который традиционно привлекает огромное число путешественников. Третье место занял сентябрь (14% заказов)", - рассказали в сервисе.
Чаще всего путешественники бронируют жилье на 4-7 дней, и, как правило, выбирают отели категории "три звезды" со средней стоимостью размещения за ночь 12,4 тысячи рублей.
Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным
