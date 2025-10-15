https://1prime.ru/20251015/otrjad-863514811.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пятнадцать лет назад был основан добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Ниже приводится справочная информация. Всероссийское объединение "ЛизаАлерт" - сеть добровольческих поисково-спасательных отрядов, занимающихся оперативным поиском пропавших людей, в субъектах Российской Федерации. История отряда "ЛизаАлерт" началась 13 сентября 2010 года, когда в подмосковном Орехово-Зуеве пропали четырехлетняя Лиза Фомкина и ее тетя, отправившиеся на прогулку в лес. В течение первых пяти дней поисковые мероприятия не были организованы на должном уровне - в это время праздновался День города, основная часть правоохранительных сил была брошена на обеспечение правопорядка. После этого информация о пропаже женщины и девочки стала распространяться по различным форумам в Интернете. На публикации откликнулись сотни людей. Был развернут поиск - добровольцы прочесывали город, лес, окрестные деревни, железнодорожные пути и другие места. На девятый день нашли погибшей тетю девочки, на десятый день, 23 сентября, - Лизу Фомкину. Они обе умерли от переохлаждения, при этом врач установил, что девочка погибла менее чем за сутки до того, как ее нашли. Это событие потрясло участвовавших в поиске людей, и через короткий промежуток времени в сети сначала появился форум для тех, кто хотел заниматься организацией поисков пропавших, потом, уже в середине октября, был создан сайт "ЛизаАлерт". В ночь с 14 на 15 октября 2010 года на нем начали регистрироваться первые добровольцы отряда. Новая организация получила название "ЛизаАлерт". Первая часть названия - имя погибшей девочки, вторая (от английского слова alert, обозначающего сигнал тревоги) - составная часть названий международных систем поиска пропавших. Первоначально "ЛизаАлерт" создавался как структура для поиска пропавших детей, однако вскоре в отряд стали обращаться за помощью в розыске взрослых. В настоящее время основной задачей "ЛизаАлерт" является оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших любого возраста в любой среде (город, лес). Исключение составляют люди, замешанные в криминальных историях и семейных "разборках", должники, люди с давним сроком пропажи. За годы существования организации ее сеть непрерывно растет - в 2024 году "ЛизаАлерт" насчитывала более 40 тысяч человек в 64 регионах Российской Федерации. Структура отрядов "ЛизаАлерт" состоит, кроме деления на региональные отряды, из 24 направлений, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой поисковой заявке: координаторы, инфогруппа, конное и кинологическое направления, беспилотная авиация, направление "Лес на связи", радиосвязь, психология, картография и навигация, обучение первой помощи, круглосуточная бесплатная горячая линия, которая начала работать еще в 2012 году, и др. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. Председатель отряда и региональные представители, находящиеся во главе региональных отрядов, избираются поисковиками раз в четыре года. Председателем отряда "ЛизаАлерт" является Григорий Сергеев. Отрядами "ЛизаАлерт" разработаны единые методы поиска пропавших людей в природной и городской среде. Это делает возможной совместную работу различных региональных отрядов в случае сложных поисков. Основными методами поиска в природной среде являются работа на отклик и прочесывание местности. Основными методами поиска в городской среде являются информационный поиск, телефонные опросы больниц и других учреждений ("прозвон"), автомобильное и пешее патрулирование, осмотр городских территорий, опрос горожан, расклейка ориентировок и их распространение в социальных сетях. Добровольческий характер отрядов "ЛизаАлерт" совмещается с обязательным следованием правилам поиска, указаниям координатора, старшего на месте и старшего поисковой группы. Среди ключевых правил - приоритет безопасности поисковиков на поисково-спасательных работах ("не увеличивать число пострадавших") и неразглашение информации личного характера, касающейся потерявшихся и их поисков. Кроме поиска пропавших поисковики обучают добровольцев-поисковиков, курируют базу данных неизвестных пациентов, поступивших в больницы Москвы, занимаются профилактикой пропажи детей и взрослых посредством инициатив "Школа ЛизаАлерт" и "#Осторожнолюк". "Школа ЛизаАлерт" проводит занятия с детьми и встречи с родителями и людьми старшего возраста, на которых объясняют, как не потеряться и вести себя в случае, если потерялся. Инициатива "#Осторожнолюк" предлагает гражданам фотографировать открытые люки и размещать эти снимки с указанием города и точного адреса на страницах проекта в социальных сетях (#Осторожнолюк). Эту информацию получают региональные органы исполнительной власти. Ежегодно проводится межрегиональный форум "ЛизаАлерт", в работе которого принимают участие поисковики организации, представляющие различные субъекты РФ. В ходе мероприятия участники получают практические навыки, необходимые для поисково-спасательных операций, а также узнают о новых возможностях и технологиях, применяемых во время поисков потерявшихся людей. Также ежегодные форумы и обучающие курсы для поисковиков "ЛизаАлерт" и других представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов проводятся Центром поиска пропавших людей - автономной некоммерческой организацией, созданной в 2014 году. Отряд "ЛизаАлерт" изначально отказался от внешнего финансирования своей деятельности – не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков. Желающие оказать содействие организации могут передать в дар необходимое для поисков оборудование, а также помочь в приобретении бензина для автотранспорта отряда. При поиске пропавших людей "ЛизаАлерт" на основе подписанных соглашений взаимодействует с полицией и МЧС, системой "112", со службами такси, мобильными операторами, крупными торговыми сетями. Отряду "ЛизаАлерт" помогает кинологическая группа Пожарно-спасательного центра Москвы. Организация сотрудничает с концерном "Калашников". Специалисты концерна подготовили для волонтеров специальную серию электромотоциклов "Иж", которые адаптированы для езды по бездорожью, имеют большую емкость аккумулятора, оснащены громкоговорителями. С использованием опыта отряда "ЛизаАлерт" в России появилось первое приложение для телефона для поиска пожилых людей и детей "Поисковый центр". За годы своей работы отряд "ЛизаАлерт" нашел более 160 тысяч человек, из которых свыше 40 тысяч - дети. Действия поисковиков "ЛизаАлерт" представлены в ряде кинематографических и драматических произведений: художественных фильмах "Нелюбовь" (режиссер Андрей Звягинцев) и "Здоровый человек" (режиссер Петр Тодоровский), спектакле Казанского ТЮЗа "Здесь был Кай" (режиссер-постановщик Артем Устинов) и др. За свою деятельность в 2011 году организация стала лауреатом премии РОТОР (русскоязычный конкурс интернет-проектов, организованный Международным союзом интернет-деятелей "ЕЖЕ") в номинации "Интернет-сообщество года". В 2017 году "ЛизаАлерт" получил благодарность президента России Владимира Путина за активное участие в реализации социально значимых проектов. В 2023 году отряд был награжден Премией Рунета 2023 в номинации "Социальные проекты и благотворительность". В 2014 году на средства участников отряда "ЛизаАлерт" была создана инсталляция "Памятник потерянному времени", представляющая собой четырехметровые песочные часы, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который начнет на нее сыпаться. Инсталляция призвана привлечь внимание к проблеме оперативного реагирования в случае пропажи ребенка. Памятник регулярно перемещают в разные города. В сентябре 2025 года инсталляция была установлена в Таганроге.

