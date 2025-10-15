Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР - 15.10.2025, ПРАЙМ
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР - 15.10.2025, ПРАЙМ
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР
Социальную доплату к пенсии во всех регионах России, кроме Москвы, передадут в ведение Социального фонда России (СФР) с 2026 года, следует из сообщения... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Социальную доплату к пенсии во всех регионах России, кроме Москвы, передадут в ведение Социального фонда России (СФР) с 2026 года, следует из сообщения Telegram-канала фонда. "Со следующего года СФР начнет предоставлять социальную доплату к пенсии по всей стране. Решение о передаче выплаты в ведение фонда приняли все субъекты. Единственным регионом, который продолжит самостоятельно назначать доплату, останется Москва", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня доплата производится фондом в 59 регионах России, а в 30 - органами социальной защиты. После ее перехода к Социальному фонду обе доплаты к пенсии будут синхронизированы в формат "одного окна" и предоставляться по единым стандартам. "Мы последовательно внедряем принципы социального казначейства, и здесь важен главный из них – проактивность. Миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией. Это избавит людей от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать какие-либо документы для оформления выплаты", — сказал глава Соцфонда Сергей Чирков, чьи слова приводятся в сообщении.
россия, общество , москва, сергей чирков, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Чирков, Социальный фонд
10:05 15.10.2025
 
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР

Социальную доплату к пенсии передадут в ведение Соцфонда с 2026 года

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Социальную доплату к пенсии во всех регионах России, кроме Москвы, передадут в ведение Социального фонда России (СФР) с 2026 года, следует из сообщения Telegram-канала фонда.
"Со следующего года СФР начнет предоставлять социальную доплату к пенсии по всей стране. Решение о передаче выплаты в ведение фонда приняли все субъекты. Единственным регионом, который продолжит самостоятельно назначать доплату, останется Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня доплата производится фондом в 59 регионах России, а в 30 - органами социальной защиты. После ее перехода к Социальному фонду обе доплаты к пенсии будут синхронизированы в формат "одного окна" и предоставляться по единым стандартам.
"Мы последовательно внедряем принципы социального казначейства, и здесь важен главный из них – проактивность. Миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией. Это избавит людей от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать какие-либо документы для оформления выплаты", — сказал глава Соцфонда Сергей Чирков, чьи слова приводятся в сообщении.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
