Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР

2025-10-15T10:05+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Социальную доплату к пенсии во всех регионах России, кроме Москвы, передадут в ведение Социального фонда России (СФР) с 2026 года, следует из сообщения Telegram-канала фонда. "Со следующего года СФР начнет предоставлять социальную доплату к пенсии по всей стране. Решение о передаче выплаты в ведение фонда приняли все субъекты. Единственным регионом, который продолжит самостоятельно назначать доплату, останется Москва", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня доплата производится фондом в 59 регионах России, а в 30 - органами социальной защиты. После ее перехода к Социальному фонду обе доплаты к пенсии будут синхронизированы в формат "одного окна" и предоставляться по единым стандартам. "Мы последовательно внедряем принципы социального казначейства, и здесь важен главный из них – проактивность. Миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией. Это избавит людей от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать какие-либо документы для оформления выплаты", — сказал глава Соцфонда Сергей Чирков, чьи слова приводятся в сообщении.

