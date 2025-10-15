Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/pensii-863550224.html
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии - 15.10.2025, ПРАЙМ
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:25+0300
2025-10-15T15:25+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев. Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина. В сопроводительных документах отмечается, что рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты предлагается зафиксировать на уровне 270 месяцев. Как указывается, этот показатель используется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.
https://1prime.ru/20251015/pensii--863528013.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
15:25 15.10.2025
 
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии

Госдума утвердила в первом чтении ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина.
В сопроводительных документах отмечается, что рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты предлагается зафиксировать на уровне 270 месяцев.
Как указывается, этот показатель используется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Социальную доплату к пенсии передадут в ведение СФР
10:05
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала