ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии - 15.10.2025, ПРАЙМ
ГД приняла в первом чтении проект о сроке выплаты накопительной пенсии
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:25+0300
2025-10-15T15:25+0300
2025-10-15T15:25+0300
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 270 месяцев. Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением кабмина. В сопроводительных документах отмечается, что рассчитанный по методике показатель для 2026 года превысил установленное максимальное значение, поэтому ожидаемый период выплаты предлагается зафиксировать на уровне 270 месяцев. Как указывается, этот показатель используется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.
