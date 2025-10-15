Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон анонсировал запуск программы ядерного энергоснабжения Janus - 15.10.2025
Пентагон анонсировал запуск программы ядерного энергоснабжения Janus
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Военное министерство США анонсировало старт программы ядерного энергоснабжения Janus, направленной на бесперебойное энергообеспечение военных баз и стратегических операций. "Исполнительный приказ 14299 "О внедрении передовых технологий ядерных реакторов в интересах национальной безопасности" предписывает Военному министерству начать эксплуатацию ядерного реактора, регулируемого армией, на внутреннем военном объекте не позднее 30 сентября 2028 года", - говорится в официальном заявлении армии США. Согласно заявлению, программа предусматривает создание коммерческих микрореакторов совместно с подразделением оборонных инноваций (DIU) по гибкому многоэтапному контракту. При этом реакторы останутся собственностью компаний.
Энергетика, Экономика, США
04:47 15.10.2025
 
Пентагон анонсировал запуск программы ядерного энергоснабжения Janus

В США стартовала программа ядерного энергоснабжения Janus

ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Военное министерство США анонсировало старт программы ядерного энергоснабжения Janus, направленной на бесперебойное энергообеспечение военных баз и стратегических операций.
"Исполнительный приказ 14299 "О внедрении передовых технологий ядерных реакторов в интересах национальной безопасности" предписывает Военному министерству начать эксплуатацию ядерного реактора, регулируемого армией, на внутреннем военном объекте не позднее 30 сентября 2028 года", - говорится в официальном заявлении армии США.
Согласно заявлению, программа предусматривает создание коммерческих микрореакторов совместно с подразделением оборонных инноваций (DIU) по гибкому многоэтапному контракту. При этом реакторы останутся собственностью компаний.
 
Энергетика Экономика США
 
 
Заголовок открываемого материала