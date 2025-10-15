https://1prime.ru/20251015/pentagon-863517143.html
Пентагон анонсировал запуск программы ядерного энергоснабжения Janus
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Военное министерство США анонсировало старт программы ядерного энергоснабжения Janus, направленной на бесперебойное энергообеспечение военных баз и стратегических операций.
"Исполнительный приказ 14299 "О внедрении передовых технологий ядерных реакторов в интересах национальной безопасности" предписывает Военному министерству начать эксплуатацию ядерного реактора, регулируемого армией, на внутреннем военном объекте не позднее 30 сентября 2028 года", - говорится в официальном заявлении армии США.
Согласно заявлению, программа предусматривает создание коммерческих микрореакторов совместно с подразделением оборонных инноваций (DIU) по гибкому многоэтапному контракту. При этом реакторы останутся собственностью компаний.
