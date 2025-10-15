https://1prime.ru/20251015/peskov--863542154.html

Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне

2025-10-15T13:19+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне. В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. "Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал Песков журналистам.

