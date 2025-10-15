Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне - 15.10.2025
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне. В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. "Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал Песков журналистам.
13:19 15.10.2025
 
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне.
В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом.
"Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал Песков журналистам.
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии
