https://1prime.ru/20251015/peskov--863542154.html
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне - 15.10.2025, ПРАЙМ
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:19+0300
2025-10-15T13:19+0300
2025-10-15T13:19+0300
политика
россия
рф
сирия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83075/76/830757641_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_57a1639d7603e8ceb7266df208632361.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне. В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. "Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251015/putin--863523005.html
рф
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83075/76/830757641_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1ae345c2341840f99cc9b9852857ee1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сирия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, РФ, СИРИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне
Песков назвал важными первые очные контакты России и Сирии на высшем уровне
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне.
В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом.
"Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал Песков журналистам.
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии