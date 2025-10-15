Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин руководствуется интересами своей страны, заявил Песков - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин руководствуется интересами своей страны, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин руководствуется интересами своей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин руководствуется интересами своей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, - это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей", - сказал Песков журналистам.
россия, рф, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
13:21 15.10.2025
 
Путин руководствуется интересами своей страны, заявил Песков

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин руководствуется интересами своей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, - это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей", - сказал Песков журналистам.
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии
Политика РОССИЯ РФ Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
