Путин руководствуется интересами своей страны, заявил Песков
2025-10-15T13:21+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин руководствуется интересами своей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, - это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей", - сказал Песков журналистам.
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии