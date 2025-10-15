https://1prime.ru/20251015/peskov-863541719.html

Путин руководствуется интересами своей страны, заявил Песков

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин руководствуется интересами своей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, - это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей", - сказал Песков журналистам.

