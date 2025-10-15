https://1prime.ru/20251015/peskov-863541862.html

Запад провоцирует Украину на продолжение конфликта, заявил Песков

2025-10-15T13:24+0300

политика

россия

киев

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Киев ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблема из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В этих условиях в настоящий момент пока каких-то альтернатив сложившейся паузы мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.

киев

рф

2025

россия, киев, рф, дмитрий песков