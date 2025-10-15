https://1prime.ru/20251015/peskov-863542006.html

Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение

2025-10-15T13:17+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов. "Это объединение (БРИКС - ред.) тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что так или иначе эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне.

