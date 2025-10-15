https://1prime.ru/20251015/peskov-863542006.html
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение - 15.10.2025, ПРАЙМ
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:17+0300
2025-10-15T13:17+0300
2025-10-15T13:17+0300
политика
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов. "Это объединение (БРИКС - ред.) тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что так или иначе эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне.
https://1prime.ru/20251015/tramp-863516477.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Песков: БРИКС объединяет страны, разделяющие общее видение сотрудничества
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов.
"Это объединение (БРИКС - ред.) тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что так или иначе эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне.
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС