В Кремле прокомментировали проблему с урегулированием на Украине
2025-10-15T13:21+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема. Проблема не по нашей вине", - сказал Песков журналистам.
