В Кремле прокомментировали проблему с урегулированием на Украине - 15.10.2025
Политика
В Кремле прокомментировали проблему с урегулированием на Украине
Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема. Проблема не по нашей вине", - сказал Песков журналистам.
россия, общество, украина, рф, дмитрий песков
13:21 15.10.2025
 
В Кремле прокомментировали проблему с урегулированием на Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема. Проблема не по нашей вине", - сказал Песков журналистам.
СМИ: ЕС утвердит проект по созданию "стены дронов" на границе с Россией
Политика РОССИЯ Общество УКРАИНА РФ Дмитрий Песков
 
 
