Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и аш-Шараа - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251015/peskov-863542817.html
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и аш-Шараа
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и аш-Шараа - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и аш-Шараа
Можно ожидать, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:23+0300
2025-10-15T13:23+0300
политика
россия
сирия
рф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Можно ожидать, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщала о том, что в среду пройдут переговоры Путина и аш-Шараа.
https://1prime.ru/20251015/peskov--863542154.html
сирия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сирия, рф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:23 15.10.2025
 
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и аш-Шараа

Песков: Путин и аш-Шараа обсудят вопросы российских баз в Сирии

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Можно ожидать, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала о том, что в среду пройдут переговоры Путина и аш-Шараа.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне
13:19
 
ПолитикаРОССИЯСИРИЯРФВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала