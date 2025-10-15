https://1prime.ru/20251015/peskov-863542817.html

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и аш-Шараа

2025-10-15T13:23+0300

политика

россия

сирия

рф

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Можно ожидать, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщала о том, что в среду пройдут переговоры Путина и аш-Шараа.

