В Кремле оценили прочность российской экономики - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили прочность российской экономики
2025-10-15T13:24+0300
2025-10-15T13:24+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская экономика обладает значительным запасом прочности, чтобы реализовывались все поставленные планы,, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается российской экономики, она обладает достаточным и изрядным запасом прочности для того, чтобы позволить руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим", - сказал Песков журналистам.
13:24 15.10.2025
 
В Кремле оценили прочность российской экономики

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская экономика обладает значительным запасом прочности, чтобы реализовывались все поставленные планы,, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается российской экономики, она обладает достаточным и изрядным запасом прочности для того, чтобы позволить руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала