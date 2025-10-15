Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251015/peskov-863543190.html
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:35+0300
2025-10-15T13:35+0300
политика
россия
общество
рф
грузия
москва
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция, решение выполнять не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии. Ранее Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за связанных с конфликтом 2008 года событий.
https://1prime.ru/20251015/peskov-863542973.html
рф
грузия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_113:0:1497:1038_1920x0_80_0_0_7d254bb7623cc22edf9fae5859458b2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, грузия, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, ГРУЗИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков
13:35 15.10.2025
 
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков

Песков: Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция, решение выполнять не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии.
Ранее Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за связанных с конфликтом 2008 года событий.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В Кремле оценили прочность российской экономики
13:24
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФГРУЗИЯМОСКВАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала