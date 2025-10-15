https://1prime.ru/20251015/peskov-863543190.html
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о компенсации Грузии, заявил Песков
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция, решение выполнять не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ выполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации Грузии. Ранее Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за связанных с конфликтом 2008 года событий.
