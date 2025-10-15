Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России - 15.10.2025
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:40+0300
2025-10-15T17:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно", — цитирует его слова агентство Reuters.Глава МИД также призвал государства Евросоюза продолжать оказывать помощь Украине в этот период, выразив надежду на то, что президент США Дональд Трамп согласится предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk..На прошлой неделе Трамп сообщил, что практически принял решение относительно поставок американских крылатых ракет Украине, но пока хочет выяснить, с какой целью Киев планирует их использовать.В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
17:40 15.10.2025
 
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно", — цитирует его слова агентство Reuters.
Глава МИД также призвал государства Евросоюза продолжать оказывать помощь Украине в этот период, выразив надежду на то, что президент США Дональд Трамп согласится предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk..
На прошлой неделе Трамп сообщил, что практически принял решение относительно поставок американских крылатых ракет Украине, но пока хочет выяснить, с какой целью Киев планирует их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
В Польше резко высказались о войне с Россией
13 октября, 17:45
 
