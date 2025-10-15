https://1prime.ru/20251015/polsha-863558708.html
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:40+0300
2025-10-15T17:40+0300
2025-10-15T17:40+0300
россия
украина
киев
польша
дональд трамп
радослав сикорский
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно", — цитирует его слова агентство Reuters.Глава МИД также призвал государства Евросоюза продолжать оказывать помощь Украине в этот период, выразив надежду на то, что президент США Дональд Трамп согласится предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk..На прошлой неделе Трамп сообщил, что практически принял решение относительно поставок американских крылатых ракет Украине, но пока хочет выяснить, с какой целью Киев планирует их использовать.В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
https://1prime.ru/20251013/polsha-863466612.html
украина
киев
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, польша, дональд трамп, радослав сикорский, мид, ес
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ПОЛЬША, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, МИД, ЕС
Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России
Сикорский: Украина готовится воевать еще три года