https://1prime.ru/20251015/polsha-863558708.html

Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России

Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России - 15.10.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Польши раскрыл планы Киева против России

Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T17:40+0300

2025-10-15T17:40+0300

2025-10-15T17:40+0300

россия

украина

киев

польша

дональд трамп

радослав сикорский

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украина готовится к продолжению военных действий против России в ближайшие три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Украинцы планируют вести этот конфликт в течение трех лет, и это разумно", — цитирует его слова агентство Reuters.Глава МИД также призвал государства Евросоюза продолжать оказывать помощь Украине в этот период, выразив надежду на то, что президент США Дональд Трамп согласится предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk..На прошлой неделе Трамп сообщил, что практически принял решение относительно поставок американских крылатых ракет Украине, но пока хочет выяснить, с какой целью Киев планирует их использовать.В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

https://1prime.ru/20251013/polsha-863466612.html

украина

киев

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, киев, польша, дональд трамп, радослав сикорский, мид, ес