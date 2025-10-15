Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России - 15.10.2025
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России
2025-10-15T16:09+0300
2025-10-15T16:09+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизилось в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе – августе 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 22,2 млрд долларов США с 42,8 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года в результате ослабления торгового баланса и роста дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.
16:09 15.10.2025
 
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизилось в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России.
"В январе – августе 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 22,2 млрд долларов США с 42,8 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года в результате ослабления торгового баланса и роста дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса
