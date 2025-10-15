https://1prime.ru/20251015/profitsit--863552582.html

ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России

ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России - 15.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизилось в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T16:09+0300

2025-10-15T16:09+0300

2025-10-15T16:09+0300

экономика

финансы

россия

банки

сша

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизилось в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе – августе 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 22,2 млрд долларов США с 42,8 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года в результате ослабления торгового баланса и роста дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20251015/tsb-863552415.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, сша, рф, банк россии