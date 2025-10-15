Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России - 15.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251015/pugacheva-863555240.html
СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России
СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России - 15.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России
Алла Пугачева продолжает получать пенсионные выплаты в России, которые затем переводит за границу через накопления в банках, пишет Telegram-канал SHOT. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:40+0300
2025-10-15T16:40+0300
финансы
израиль
алла пугачева
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/90/841619063_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_42135beae4245a515dd90174661648ee.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Алла Пугачева продолжает получать пенсионные выплаты в России, которые затем переводит за границу через накопления в банках, пишет Telegram-канал SHOT."Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают на родине", — говорится в публикации.SHOT уточняет, что в эту сумму входят выплаты за звание народной артистки, дополнения за орден и федеральные надбавки."Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 миллионов рублей", — добавил Telegram-канал.В октябре 2022 года Пугачева покинула Россию и уехала с семьей в Израиль, что вызвало волну критики в социальных сетях. В ответ певица отметила, что счастлива не встречаться с людьми, которых "всегда терпеть не могла". Она также высказалась о том, что россияне, выражающие недовольство, "были холопами — стали рабами". Пугачева вернулась на родину 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
https://1prime.ru/20250828/pugacheva-861364316.html
израиль
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
финансы, израиль, алла пугачева
Финансы, ИЗРАИЛЬ, Алла Пугачева
16:40 15.10.2025
 
СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России

SHOT: Пугачева выводит пенсию из России за границу через банковские вклады

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Алла Пугачева - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Алла Пугачева. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Алла Пугачева продолжает получать пенсионные выплаты в России, которые затем переводит за границу через накопления в банках, пишет Telegram-канал SHOT.
"Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают на родине", — говорится в публикации.
SHOT уточняет, что в эту сумму входят выплаты за звание народной артистки, дополнения за орден и федеральные надбавки.
"Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 миллионов рублей", — добавил Telegram-канал.
В октябре 2022 года Пугачева покинула Россию и уехала с семьей в Израиль, что вызвало волну критики в социальных сетях. В ответ певица отметила, что счастлива не встречаться с людьми, которых "всегда терпеть не могла". Она также высказалась о том, что россияне, выражающие недовольство, "были холопами — стали рабами". Пугачева вернулась на родину 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
ФинансыИЗРАИЛЬАлла Пугачева
 
 
