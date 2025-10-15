СМИ раскрыли, как Пугачева выводит деньги из России

https://1prime.ru/20251015/pugacheva-863555240.html

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Алла Пугачева продолжает получать пенсионные выплаты в России, которые затем переводит за границу через накопления в банках, пишет Telegram-канал SHOT."Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают на родине", — говорится в публикации.SHOT уточняет, что в эту сумму входят выплаты за звание народной артистки, дополнения за орден и федеральные надбавки."Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 миллионов рублей", — добавил Telegram-канал.В октябре 2022 года Пугачева покинула Россию и уехала с семьей в Израиль, что вызвало волну критики в социальных сетях. В ответ певица отметила, что счастлива не встречаться с людьми, которых "всегда терпеть не могла". Она также высказалась о том, что россияне, выражающие недовольство, "были холопами — стали рабами". Пугачева вернулась на родину 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

