https://1prime.ru/20251015/putin--863523005.html

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии

На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа планируется обсудить перспективы развития российско-сирийских связей и... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:25+0300

2025-10-15T09:25+0300

2025-10-15T09:25+0300

политика

россия

сирия

ближний восток

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909927_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_62ffe48885021fb5b8f2f2b140814105.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа планируется обсудить перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля. В среду Путин встретится с аш-Шараа, который будет в РФ с рабочим визитом. "Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250927/sana-862878277.html

сирия

ближний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сирия, ближний восток, рф, владимир путин