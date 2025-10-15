Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии
Политика
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа планируется обсудить перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля. В среду Путин встретится с аш-Шараа, который будет в РФ с рабочим визитом. "Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа планируется обсудить перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.
В среду Путин встретится с аш-Шараа, который будет в РФ с рабочим визитом.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Башар Асад - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
27 сентября, 12:41
 
