В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Сирии
2025-10-15T09:25+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа планируется обсудить перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля. В среду Путин встретится с аш-Шараа, который будет в РФ с рабочим визитом. "Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
