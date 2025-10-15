https://1prime.ru/20251015/putin--863547799.html

В Кремле начались переговоры Путина и главы Сирии

В Кремле начались переговоры Путина и главы Сирии - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина и главы Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T14:38+0300

2025-10-15T14:38+0300

2025-10-15T14:38+0300

политика

россия

общество

рф

москва

ближний восток

сергей лавров

андрей белоусов

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863547648_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_b51931e2ab2eff45963341373019d87c.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее аш-Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом. Беседа проходит в Большом Кремлевском дворце. Лидеры проводят переговоры впервые. С российской стороны на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20251015/kreml-863546490.html

рф

москва

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, ближний восток, сергей лавров, андрей белоусов, юрий ушаков