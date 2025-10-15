https://1prime.ru/20251015/putin--863547799.html
В Кремле начались переговоры Путина и главы Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее аш-Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом. Беседа проходит в Большом Кремлевском дворце. Лидеры проводят переговоры впервые. С российской стороны на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и аш-Шараа обсудят перспективы развития российско-сирийских связей и события на Ближнем Востоке.
