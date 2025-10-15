https://1prime.ru/20251015/putin--863548520.html
Путин оценил отношения России и Сирии
Путин оценил отношения России и Сирии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил отношения России и Сирии
Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году. За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер", - сказал Путин в ходе российско-сирийских переговоров.
Путин оценил отношения России и Сирии
Путин: отношения России и Сирии носят исключительно дружеский характер