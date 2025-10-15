https://1prime.ru/20251015/putin--863548520.html

Путин оценил отношения России и Сирии

Путин оценил отношения России и Сирии

2025-10-15T14:52+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году. За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер", - сказал Путин в ходе российско-сирийских переговоров.

