Путин оценил отношения России и Сирии
Путин оценил отношения России и Сирии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году. За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер", - сказал Путин в ходе российско-сирийских переговоров.
14:52 15.10.2025
 
Путин оценил отношения России и Сирии

Путин: отношения России и Сирии носят исключительно дружеский характер

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году. За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер", - сказал Путин в ходе российско-сирийских переговоров.
В Кремле начались переговоры Путина и главы Сирии
14:38
 
