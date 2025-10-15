https://1prime.ru/20251015/putin-863514388.html
Путин проведет совещание с членами правительства
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, основной темой обсуждений станет дорожное строительство.
Совещание состоится в режиме видеоконференцсвязи. С докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Правительство РФ ранее утвердило план дорожного строительства в России до 2030 года. Документ станет одним из основных инструментов реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Согласно утвержденному плану, до 2030 года в России предполагается построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей.
В рамках поручения президента к концу 2030 года также будет завершено строительство 50 обходов населённых пунктов на автодорогах федерального и регионального значения. На территории новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – запланировано восстановить автомобильные дороги общей протяжённостью свыше 1,5 тысячи километров.
В числе крупных проектов, заявленных в плане, строительство и реконструкция автомобильных дорог М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ", М-4 "Дон", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал", Р-280 "Новороссия", Р-504 "Колыма", А-121 "Сортавала", А-181 "Скандинавия", А-370 "Уссури".
Объём финансирования предусмотренных мероприятий составит 9,2 триллиона рублей.
В результате реализации плана доля находящихся в нормативном состоянии автомобильных магистралей федерального значения, дорог опорной сети и дорог крупнейших городских агломераций должна увеличиться до 85%, дорог регионального или межмуниципального значения – до 60%.
