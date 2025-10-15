https://1prime.ru/20251015/putin-863556467.html
В Кремле завершились переговоры Путина и главы Сирии
В Кремле завершились переговоры Путина и главы Сирии - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и главы Сирии
Российско-сирийские переговоры в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, они... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:06+0300
2025-10-15T17:06+0300
2025-10-15T17:06+0300
политика
россия
общество
москва
рф
сирия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863547648_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_b51931e2ab2eff45963341373019d87c.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российско-сирийские переговоры в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, они продолжались более 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. Сирийский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом. Путин и аш-Шараа сначала провели беседу в узком составе. Российский президент отметил, что отношения между РФ и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер. Затем российско-сирийские переговоры в Кремле продолжились в формате рабочего завтрака с участием делегаций двух стран.
https://1prime.ru/20251015/putin--863548520.html
москва
рф
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863547648_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8b89a212d4752e224dc39407604b7420.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, рф, сирия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, СИРИЯ, Владимир Путин
В Кремле завершились переговоры Путина и главы Сирии
Переговоры Путина и аш-Шараа в Кремле завершились