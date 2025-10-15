https://1prime.ru/20251015/putin-863564194.html
Путин отметил рост доли автотранспорта в грузоперевозках
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Автотранспорт занимает в России первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля растет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
