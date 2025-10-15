Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил рост доли автотранспорта в грузоперевозках - 15.10.2025
Путин отметил рост доли автотранспорта в грузоперевозках
Путин отметил рост доли автотранспорта в грузоперевозках - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост доли автотранспорта в грузоперевозках
Автотранспорт занимает в России первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля растет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T20:59+0300
2025-10-15T20:59+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/48/838404876_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_e9af84d9ee5bd283d99bd86a35d9ac50.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Автотранспорт занимает в России первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля растет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, вкс
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВКС
20:59 15.10.2025
 
Путин отметил рост доли автотранспорта в грузоперевозках

Путин: автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Грузовые автомобили. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Автотранспорт занимает в России первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинВКС
 
 
