Путин высказался о развитии дорожной инфраструктуры
2025-10-15T21:06+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Все намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры в РФ необходимо претворить в жизнь, заявил президент России Владимир Путин. "Все намеченные планы в сфере дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
