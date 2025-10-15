https://1prime.ru/20251015/putin-863564834.html

Путин высказался о развитии дорожной инфраструктуры

Путин высказался о развитии дорожной инфраструктуры

Все намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры в РФ необходимо претворить в жизнь, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Все намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры в РФ необходимо претворить в жизнь, заявил президент России Владимир Путин. "Все намеченные планы в сфере дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

