Путин: доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить 60%

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля региональных трасс в РФ, отвечающих нормативам, к 2030 году должна составить не менее 60%, заявил президент России Владимир Путин. "К 2030 году… доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить не менее 60%", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
21:23 15.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля региональных трасс в РФ, отвечающих нормативам, к 2030 году должна составить не менее 60%, заявил президент России Владимир Путин.
"К 2030 году… доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить не менее 60%", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Заголовок открываемого материала