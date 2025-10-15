https://1prime.ru/20251015/putin-863565657.html

Путин: доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить 60%

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля региональных трасс в РФ, отвечающих нормативам, к 2030 году должна составить не менее 60%, заявил президент России Владимир Путин. "К 2030 году… доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить не менее 60%", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

