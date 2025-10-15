https://1prime.ru/20251015/putin-863566051.html

Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин

Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин - 15.10.2025, ПРАЙМ

Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин

Дорожно-строительный комплекс РФ набрал очень хорошие обороты, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T21:29+0300

2025-10-15T21:29+0300

2025-10-15T21:29+0300

бизнес

недвижимость

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Дорожно-строительный комплекс РФ набрал очень хорошие обороты, заявил президент России Владимир Путин. "Наш дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, отметив, что новые дорожно-транспортные объекты были выполнены с опережением срока.

https://1prime.ru/20251015/putin-863564834.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия, рф, владимир путин