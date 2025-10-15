https://1prime.ru/20251015/putin-863566051.html
Дорожно-строительный комплекс набрал хорошие обороты, заявил Путин
2025-10-15T21:29+0300
2025-10-15T21:29+0300
2025-10-15T21:29+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Дорожно-строительный комплекс РФ набрал очень хорошие обороты, заявил президент России Владимир Путин. "Наш дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, отметив, что новые дорожно-транспортные объекты были выполнены с опережением срока.
