https://1prime.ru/20251015/putin-863568620.html
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону
Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:06+0300
2025-10-15T22:06+0300
2025-10-15T22:06+0300
россия
рф
владимир путин
сергей цивилев
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что он прозвучал своевременно и складно, и выразил надежду, что "все так и будет". "Все очень, вроде, своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567131.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_250:0:2941:2018_1920x0_80_0_0_5442510a0650e7f3362a9af7030dc898.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, сергей цивилев, вкс
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Цивилев, ВКС
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону
Путин выразил надежду, что отопительный сезон пройдет согласно плану