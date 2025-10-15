Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону

https://1prime.ru/20251015/putin-863568620.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что он прозвучал своевременно и складно, и выразил надежду, что "все так и будет". "Все очень, вроде, своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.

