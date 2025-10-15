Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону
Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:06+0300
2025-10-15T22:06+0300
россия
рф
владимир путин
сергей цивилев
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что он прозвучал своевременно и складно, и выразил надежду, что "все так и будет". "Все очень, вроде, своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
22:06 15.10.2025
 
Путин оценил доклад Цивилева о подготовке к отопительному сезону

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что он прозвучал своевременно и складно, и выразил надежду, что "все так и будет".
"Все очень, вроде, своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
