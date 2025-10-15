Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/putin-863569189.html
Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов
Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:21+0300
2025-10-15T22:21+0300
бизнес
россия
сургут
казань
карелия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах. Открытие объектов проходит накануне Дня дорожника, который в 2025 году отмечается 19 октября. Церемония состоялась по видеосвязи в рамках совещания президента с членами кабмина. Среди открытых объектов - Южный обход города Сургута в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь. Автодорожный обход Сургута позволит вывести транзитные потоки из города, улучшит транспортную доступность региона. Кроме того, введен в эксплуатацию обход у села Сокуры в Татарстане на участке автодороги Казань - Оренбург. Длина нового участка - более 11 километров, новая дорога позволит разгрузить основное вылетное направление из Казани в сторону трассы М12 "Восток". Также завершен ремонт автодороги А-215 в Карелии. Общая протяженность объекта - 15,1 километра. Он связывает Петрозаводск с рядом опорных населенных пунктов республики и близлежащих субъектов Федерации. До капитального ремонта дорога частично была в грунтовом исполнении, что значительно снижало комфорт передвижения. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера, соединяя Карелию с Ленинградской и Вологодской областями. Команда "Мостостроя-11" Нацпроектстроя – группы компаний, которая сейчас работает на ВСМ-1 - возвела в Сургуте три моста через Обь. Первый в 1975 году – железнодорожный мост. Второй в 2000 году – вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 километров, получивший имя Валентина Солохина. Новый автодорожный мост, который был открыт в среду, – искусственное сооружение длиной более 1,5 километров. За три года строители возвели 16 опор, укрупнили и надвинули металлическое пролетное строение массой 22 тысячи тонн. Также "Мостострой-11" возводит Южный обход Сургута. В составе этой трассы длиной 45 километров, проходящей по заболоченной местности, - восемь искусственных сооружений.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863567416.html
сургут
казань
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сургут, казань, карелия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, СУРГУТ, КАЗАНЬ, Карелия, Владимир Путин
22:21 15.10.2025
 
Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов

Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в Татарстане, Карелии и ХМАО

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах.
Открытие объектов проходит накануне Дня дорожника, который в 2025 году отмечается 19 октября.
Церемония состоялась по видеосвязи в рамках совещания президента с членами кабмина.
Среди открытых объектов - Южный обход города Сургута в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь. Автодорожный обход Сургута позволит вывести транзитные потоки из города, улучшит транспортную доступность региона.
Кроме того, введен в эксплуатацию обход у села Сокуры в Татарстане на участке автодороги Казань - Оренбург. Длина нового участка - более 11 километров, новая дорога позволит разгрузить основное вылетное направление из Казани в сторону трассы М12 "Восток".
Также завершен ремонт автодороги А-215 в Карелии. Общая протяженность объекта - 15,1 километра. Он связывает Петрозаводск с рядом опорных населенных пунктов республики и близлежащих субъектов Федерации. До капитального ремонта дорога частично была в грунтовом исполнении, что значительно снижало комфорт передвижения. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера, соединяя Карелию с Ленинградской и Вологодской областями.
Команда "Мостостроя-11" Нацпроектстроя – группы компаний, которая сейчас работает на ВСМ-1 - возвела в Сургуте три моста через Обь. Первый в 1975 году – железнодорожный мост. Второй в 2000 году – вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 километров, получивший имя Валентина Солохина.
Новый автодорожный мост, который был открыт в среду, – искусственное сооружение длиной более 1,5 километров. За три года строители возвели 16 опор, укрупнили и надвинули металлическое пролетное строение массой 22 тысячи тонн.
Также "Мостострой-11" возводит Южный обход Сургута. В составе этой трассы длиной 45 километров, проходящей по заболоченной местности, - восемь искусственных сооружений.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года
21:43
 
БизнесРОССИЯСУРГУТКАЗАНЬКарелияВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала