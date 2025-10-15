https://1prime.ru/20251015/putin-863570963.html

В России сохранится рост числа мигрантов

В России сохранится рост числа мигрантов - 15.10.2025, ПРАЙМ

В России сохранится рост числа мигрантов

Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции... | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным. "В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в документе.

