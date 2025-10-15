Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сохранится рост числа мигрантов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/putin-863570963.html
В России сохранится рост числа мигрантов
В России сохранится рост числа мигрантов - 15.10.2025, ПРАЙМ
В России сохранится рост числа мигрантов
Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T23:00+0300
2025-10-15T23:00+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным. "В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
23:00 15.10.2025
 
В России сохранится рост числа мигрантов

В России сохранится рост числа мигрантов до 2030 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным.
"В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в документе.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам
29 сентября, 13:40
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала