2025-10-15T23:00+0300
2025-10-15T23:00+0300
2025-10-15T23:00+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным. "В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в документе.
В России сохранится рост числа мигрантов до 2030 года
