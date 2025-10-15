https://1prime.ru/20251015/rassrochka-863466474.html

Эксперт назвала популярный банковский продукт, который уходит в прошлое

Эксперт назвала популярный банковский продукт, который уходит в прошлое - 15.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала популярный банковский продукт, который уходит в прошлое

Бесплатных карт рассрочки становится меньше – сейчас платить за их использование приходится почти в половине случаев. С чем это связано и как меняется... | 15.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Бесплатных карт рассрочки становится меньше – сейчас платить за их использование приходится почти в половине случаев. С чем это связано и как меняется банковская рассрочка, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина."Рынок потребительского кредитования постепенно смещается от карт рассрочки в сторону сервисов BNPL. Карты рассрочки остаются привычным инструментом, но их модель ограничена, поскольку требует оформления банковского продукта и наличия пластика", - пояснила она.BNPL-сервисы, напротив, встроены прямо в процесс онлайн-покупки, не требуют выпуска карты и предлагают мгновенное одобрение на оплату частями. Для пользователей это проще и быстрее, а для торговых площадок становится инструментом стимулирования продаж, добавила аналитик.Согласно исследованию Банки.ру, в 2025 году банки сократили число предложений по бесплатной рассрочке. Если в 2024 году услуга была платной только в 30% случаев, то сегодня уже почти половина предложений (47%) предполагает плату за пользование рассрочкой.При этом проценты по кредитным картам выросли примерно в два раза по сравнению с прошлым годом. Сегодня средняя ставка колеблется в диапазоне 32-52%. Показатель полной стоимости кредита также увеличился до 34-47%.Ежемесячное обслуживание кредитных карт обходится в несколько сотен рублей. В текущем году число карт с оплатой от 100 до 300 рублей в месяц выросло вдвое, тогда как платежей до 100 рублей стало вдвое меньше. Некоторые банки предлагают особые условия. Например, услуга бесплатна до определённого срока или на конкретные покупки, заключил Бочкина.

