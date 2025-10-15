https://1prime.ru/20251015/rejsy-863519817.html

Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда

Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда - 15.10.2025, ПРАЙМ

Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда

Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T07:36+0300

2025-10-15T07:36+0300

2025-10-15T07:36+0300

бизнес

волгоград

москва

казань

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863519817.jpg?1760502972

ВОЛГОГРАД, 15 окт - ПРАЙМ. Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживаются два рейса в Москву, а также борт в Казань и Сургут. Кроме того, задерживаются ещё рейс из Махачкалы, Казани и два рейса из Москвы. В ночь на среду Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

волгоград

москва

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, москва, казань, росавиация