2025-10-15T07:36+0300
ВОЛГОГРАД, 15 окт - ПРАЙМ. Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживаются два рейса в Москву, а также борт в Казань и Сургут. Кроме того, задерживаются ещё рейс из Махачкалы, Казани и два рейса из Москвы.
В ночь на среду Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
