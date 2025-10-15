https://1prime.ru/20251015/rossija-863517543.html

В России с января по сентябрь появилось 15 новых страховых компаний

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В России с января по сентябрь 2025 года появилось 15 новых страховых компаний, тогда как за аналогичный период прошлого года - 11 таких организаций, подсчитал для РИА Новости сервис проверки контрагентов Rusprofile. "В 2025 году с января по сентябрь включительно в России зарегистрировали 15 новых компаний, занятых в сфере страхования без учета страховых агентов. Цифра сопоставима с аналогичным периодом прошлого года – тогда было зарегистрировано 11 организаций", – сообщили в сервисе. Всего по итогам прошлого года в России было зарегистрировано 14 новых страховщиков, 12 из которых действуют в настоящее время. Резкое сокращение новых страховых компаний на российском рынке произошло в 2022 году, когда было зарегистрировано 28 компаний против 155 годом ранее. А в предшествующие периоды страховые организации в РФ появлялись по нескольку сотен в год. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) объяснил такое снижение достижением баланса на страховом рынке. "Недостатка в страховщиках рынок не испытывает, но на нем продолжают появляться новые компании, если их владельцы видят свободную рыночную нишу", - отметили в ВСС. По данным Банка России на конец августа 2025 года на рынке присутствуют 128 страховых компании, против 143 по итогам прошлого года. "Количество компаний снижается в результате консолидации бизнеса, когда более крупные компании поглощают небольших игроков. Этому способствуют высокие требования к капиталу, уровень конкуренции и желание повысить эффективность бизнеса за счет эффекта масштаба", - пояснили в ВСС. Всего в настоящий момент в России зарегистрировано 15,1 тысячи организаций и предпринимателей, занятых страховым делом. Подавляющее большинство из них – это фирмы-посредники, зарегистрированные в качестве страховых агентов. Их доля составляет 87% от общего числа компаний в секторе. Количество новых компаний и предпринимателей, предоставляющих агентские страховые услуги в последние годы также снижается. Кроме того, в конце 2023 года были отменены регуляторные послабления, которые ввели в 2022 году из-за санкций. "В 2024-2025 годах были введены новые требования к минимальному размеру уставного капитала, а также к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Банк России разработал новый дифференцированный подход к оценке регуляторного капитала страховщиков жизни, зависящий от уровня принимаемых рисков. Аналогичный подход планируется реализовать и в сегменте страхования, иного чем страхование жизни", - напомнили в ВСС. При этом эксперты уверены, что страховой рынок РФ продолжит развиваться, а востребованность страховой защиты будет расти.

