Более половины производственных компаний в России отмечают нехватку кадров - 15.10.2025
Более половины производственных компаний в России отмечают нехватку кадров
экономика
бизнес
промышленность
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Более половины производственных компаний в РФ отмечают нехватку квалифицированных кадров рабочих специальностей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости. "В условиях современного рынка труда вопрос привлечения квалифицированных рабочих кадров ("синих воротничков") по-прежнему актуальный для производственных компаний. Результаты опроса показали, что значительная часть работодателей признает нехватку таких сотрудников проблемой для своего бизнеса - 52% опрошенных считают проблему нехватки "синих воротничков" очень актуальной", - говорится в исследовании, в котором приняло участие почти 1,7 тысячи российских руководителей и начальников отделов в производственных компаниях. Отмечается, что среди самых популярных способов привлечения новых кадров 57% компаний выделяют повышение зарплат. Одинаковое количество работодателей называют бонусы, льготы и гибкий график работы - по 43%. Еще 42% предлагают возможность карьерного роста и 40% - программы обучения и развития. "Среди дополнительных мер привлечения, которые работодатели хотели бы внедрить, но не имеют таких возможностей (была дана форма открытого ответа на вопрос): дополнительные оплачиваемые дни отдыха сотрудникам, ипотечные льготные условия для представителей рабочих профессий, расширенный соцпакет с возможностями курортного лечения", - добавляется в исследовании. При этом основным фактором, мешающим привлечь кадры в компании, 64% работодателей называют неконкурентоспособный уровень зарплат. Также называли непривлекательные условия труда, удаленность работы от дома, переработки, отсутствие возможностей для карьерного роста, отсутствие бонусов и премий, недостаток информации в вакансиях, непопулярность рабочих профессий среди молодых соискателей. По результатам исследования, 23% работодателей активно участвуют в подготовке будущих кадров в партнерстве с образовательными учреждениями, еще треть сотрудничает иногда, четверть ни разу не принимали участия в партнерских подготовках потенциальных работников отрасли, но планируют это сделать. А оставшиеся не видит в этом смысла.
бизнес, промышленность
Экономика, Бизнес, Промышленность
07:02 15.10.2025
 
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Более половины производственных компаний в РФ отмечают нехватку квалифицированных кадров рабочих специальностей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости.
"В условиях современного рынка труда вопрос привлечения квалифицированных рабочих кадров ("синих воротничков") по-прежнему актуальный для производственных компаний. Результаты опроса показали, что значительная часть работодателей признает нехватку таких сотрудников проблемой для своего бизнеса - 52% опрошенных считают проблему нехватки "синих воротничков" очень актуальной", - говорится в исследовании, в котором приняло участие почти 1,7 тысячи российских руководителей и начальников отделов в производственных компаниях.
Отмечается, что среди самых популярных способов привлечения новых кадров 57% компаний выделяют повышение зарплат. Одинаковое количество работодателей называют бонусы, льготы и гибкий график работы - по 43%. Еще 42% предлагают возможность карьерного роста и 40% - программы обучения и развития.
"Среди дополнительных мер привлечения, которые работодатели хотели бы внедрить, но не имеют таких возможностей (была дана форма открытого ответа на вопрос): дополнительные оплачиваемые дни отдыха сотрудникам, ипотечные льготные условия для представителей рабочих профессий, расширенный соцпакет с возможностями курортного лечения", - добавляется в исследовании.
При этом основным фактором, мешающим привлечь кадры в компании, 64% работодателей называют неконкурентоспособный уровень зарплат. Также называли непривлекательные условия труда, удаленность работы от дома, переработки, отсутствие возможностей для карьерного роста, отсутствие бонусов и премий, недостаток информации в вакансиях, непопулярность рабочих профессий среди молодых соискателей.
По результатам исследования, 23% работодателей активно участвуют в подготовке будущих кадров в партнерстве с образовательными учреждениями, еще треть сотрудничает иногда, четверть ни разу не принимали участия в партнерских подготовках потенциальных работников отрасли, но планируют это сделать. А оставшиеся не видит в этом смысла.
 
