https://1prime.ru/20251015/rossija-863518977.html

Более половины производственных компаний в России отмечают нехватку кадров

Более половины производственных компаний в России отмечают нехватку кадров - 15.10.2025, ПРАЙМ

Более половины производственных компаний в России отмечают нехватку кадров

Более половины производственных компаний в РФ отмечают нехватку квалифицированных кадров рабочих специальностей, говорится в исследовании сервиса по поиску... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T07:02+0300

2025-10-15T07:02+0300

2025-10-15T07:02+0300

экономика

бизнес

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863518977.jpg?1760500977

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Более половины производственных компаний в РФ отмечают нехватку квалифицированных кадров рабочих специальностей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое есть у РИА Новости. "В условиях современного рынка труда вопрос привлечения квалифицированных рабочих кадров ("синих воротничков") по-прежнему актуальный для производственных компаний. Результаты опроса показали, что значительная часть работодателей признает нехватку таких сотрудников проблемой для своего бизнеса - 52% опрошенных считают проблему нехватки "синих воротничков" очень актуальной", - говорится в исследовании, в котором приняло участие почти 1,7 тысячи российских руководителей и начальников отделов в производственных компаниях. Отмечается, что среди самых популярных способов привлечения новых кадров 57% компаний выделяют повышение зарплат. Одинаковое количество работодателей называют бонусы, льготы и гибкий график работы - по 43%. Еще 42% предлагают возможность карьерного роста и 40% - программы обучения и развития. "Среди дополнительных мер привлечения, которые работодатели хотели бы внедрить, но не имеют таких возможностей (была дана форма открытого ответа на вопрос): дополнительные оплачиваемые дни отдыха сотрудникам, ипотечные льготные условия для представителей рабочих профессий, расширенный соцпакет с возможностями курортного лечения", - добавляется в исследовании. При этом основным фактором, мешающим привлечь кадры в компании, 64% работодателей называют неконкурентоспособный уровень зарплат. Также называли непривлекательные условия труда, удаленность работы от дома, переработки, отсутствие возможностей для карьерного роста, отсутствие бонусов и премий, недостаток информации в вакансиях, непопулярность рабочих профессий среди молодых соискателей. По результатам исследования, 23% работодателей активно участвуют в подготовке будущих кадров в партнерстве с образовательными учреждениями, еще треть сотрудничает иногда, четверть ни разу не принимали участия в партнерских подготовках потенциальных работников отрасли, но планируют это сделать. А оставшиеся не видит в этом смысла.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность