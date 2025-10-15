https://1prime.ru/20251015/rossijane-863515636.html

Названо количество пенсионных баллов при зарплате в 200 тысяч рублей

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за Вас, и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла", - сказала Косихина. Сенатор напомнила, что страховая пенсия гарантированно индексируется государством и защищена от инфляции. "В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена и теперь равна 8907,7 рубля. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше стаж и уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты", - добавила парламентарий.

