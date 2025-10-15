https://1prime.ru/20251015/rossijane-863515636.html
Названо количество пенсионных баллов при зарплате в 200 тысяч рублей
Названо количество пенсионных баллов при зарплате в 200 тысяч рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Названо количество пенсионных баллов при зарплате в 200 тысяч рублей
Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T03:01+0300
2025-10-15T03:01+0300
2025-10-15T03:22+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863515636.jpg?1760487762
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за Вас, и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла", - сказала Косихина. Сенатор напомнила, что страховая пенсия гарантированно индексируется государством и защищена от инфляции. "В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена и теперь равна 8907,7 рубля. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше стаж и уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты", - добавила парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
Названо количество пенсионных баллов при зарплате в 200 тысяч рублей
Косихина: россияне с зарплатой в 200 тысяч могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за Вас, и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла", - сказала Косихина.
Сенатор напомнила, что страховая пенсия гарантированно индексируется государством и защищена от инфляции.
"В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена и теперь равна 8907,7 рубля. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше стаж и уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты", - добавила парламентарий.