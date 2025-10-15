https://1prime.ru/20251015/rossijanin-863520139.html

Каждый пятый россиянин сталкивался с проверкой кредитной истории

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин (19,4%) сталкивался с проверкой кредитной истории при устройстве на работу, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование проводилось в период с 1 по 13 октября 2025 года, в нем приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет, которые устраивались на работу в 2025 году. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием, проведенным в прошлом году. "О проверке кредитной истории при попытке устроиться на работу сообщили 19,4% опрошенных, тогда как годом ранее таких респондентов было 14,2%, то есть это был каждый седьмой респондент. Не сталкивались с этим 65,8% против 69,5% в 2024 году. Затруднились с ответом 14,8% против 16,3% годом ранее", - подсчитали аналитики. При этом среди сообщавших о проверке кредитной истории в 2024 году на долю респондентов до 25 лет приходилось 22,6%, а в 2025 году - уже 29,8%. Также, сообщают аналитики, в 2024 году 89,6% претендовали на доход в размере от 45 тысяч рублей в месяц и выше, а в 2025 году доля таких респондентов сократилась до 78,7%. "То есть молодые соискатели и те, кто претендует на более низкий уровень дохода, стали чаще сталкиваться с проверкой кредитной истории при трудоустройстве", - заключили они. "Проверка кредитной истории при трудоустройстве становится популярнее. При этом работодатели постепенно уходят от использования данного инструмента только применительно к конкретным должностям, распространяя эту практику и на более массовые вакансии", - считает генеральный директор Moneyman Артем Быков.

2025

