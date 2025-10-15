Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия договорились усилить сотрудничество в энергетике
Россия и Белоруссия договорились усилить сотрудничество в энергетике
энергетика
россия
белоруссия
москва
сергей цивилев
российская энергетическая неделя — 2025
МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и усилении связей в энергетике, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго. "Министры энергетики Беларуси и России договорились о развитии сотрудничества. Рабочая встреча министра энергетики Дениса Мороза и министра энергетики России Сергея Цивилева прошла сегодня на полях РЭН (форум Российская энергетическая неделя, который проходит в Москве - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства. Отмечается, что на встрече рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия в энергетической отрасли. "Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении партнерства, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь также шла об усилении электроэнергетических связей между странами. "Соответствующие вопросы будут проработаны совместной рабочей группой, возглавляемой заместителями министров энергетики", - пояснили в ведомстве. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
россия, белоруссия, москва, сергей цивилев, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Российская энергетическая неделя — 2025
14:04 15.10.2025
 
© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и усилении связей в энергетике, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго.
"Министры энергетики Беларуси и России договорились о развитии сотрудничества. Рабочая встреча министра энергетики Дениса Мороза и министра энергетики России Сергея Цивилева прошла сегодня на полях РЭН (форум Российская энергетическая неделя, который проходит в Москве - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что на встрече рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия в энергетической отрасли.
"Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении партнерства, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь также шла об усилении электроэнергетических связей между странами. "Соответствующие вопросы будут проработаны совместной рабочей группой, возглавляемой заместителями министров энергетики", - пояснили в ведомстве.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
ЭнергетикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАСергей ЦивилевРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
