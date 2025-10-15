https://1prime.ru/20251015/rossiya--863545672.html
Россия и Белоруссия договорились усилить сотрудничество в энергетике
МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и усилении связей в энергетике, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго. "Министры энергетики Беларуси и России договорились о развитии сотрудничества. Рабочая встреча министра энергетики Дениса Мороза и министра энергетики России Сергея Цивилева прошла сегодня на полях РЭН (форум Российская энергетическая неделя, который проходит в Москве - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства. Отмечается, что на встрече рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия в энергетической отрасли. "Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении партнерства, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь также шла об усилении электроэнергетических связей между странами. "Соответствующие вопросы будут проработаны совместной рабочей группой, возглавляемой заместителями министров энергетики", - пояснили в ведомстве. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
