https://1prime.ru/20251015/rossiya-863516848.html
ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров
ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров - 15.10.2025, ПРАЙМ
ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров
Исследование аналитического центра ВЦИОМ, данные которого были представлены РБК, показало, что большинство россиян считают допустимым возрастной разрыв для... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T04:48+0300
2025-10-15T04:48+0300
2025-10-15T04:48+0300
общество
россия
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055124_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7098ab18b77e57b5edc12928bdca368a.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Исследование аналитического центра ВЦИОМ, данные которого были представлены РБК, показало, что большинство россиян считают допустимым возрастной разрыв для отношений и брака, не превышающий десяти лет. "Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет", — говорится в материале. Результаты опроса продемонстрировали, что только пятая часть участников исследования не считает возрастной фактор значимым. Лишь семь процентов отметили, что разница в возрасте до 15 лет приемлема, а более значительный разрыв поддержали три процента респондентов. "Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма", — говорится в материале. В январе 2024 года Михаил Мамонов, возглавляющий Департамент политических исследований ВЦИОМ, сообщил, что значительное большинство (87%) россиян видят в создании семьи одну из главных жизненных целей, и 90% уверены, что семья должна включать детей. Также восемь из десяти (82%) участников опроса считают, что, несмотря на изменения в мире, традиционная семья всегда останется актуальной. Наоборот, 15% респондентов полагают, что традиционное представление о семье устарело.
https://1prime.ru/20250422/vtsiom-856908998.html
https://1prime.ru/20240716/kriptovalyuta-850140526.html
https://1prime.ru/20240227/russia-844551334.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055124_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c4ccd1e9ee4a4f9c27528f53d9b03b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, вциом
ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров
ВЦИОМ: россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ.
Исследование аналитического центра ВЦИОМ, данные которого были представлены РБК
, показало, что большинство россиян считают допустимым возрастной разрыв для отношений и брака, не превышающий десяти лет.
"Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет", — говорится в материале.
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают свою финансовую грамотность
Результаты опроса продемонстрировали, что только пятая часть участников исследования не считает возрастной фактор значимым. Лишь семь процентов отметили, что разница в возрасте до 15 лет приемлема, а более значительный разрыв поддержали три процента респондентов.
"Специалисты ВЦИОМ
отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма", — говорится в материале.
ВЦИОМ: большинство россиян наслышаны о криптовалюте
В январе 2024 года Михаил Мамонов, возглавляющий Департамент политических исследований ВЦИОМ, сообщил, что значительное большинство (87%) россиян видят в создании семьи одну из главных жизненных целей, и 90% уверены, что семья должна включать детей.
Также восемь из десяти (82%) участников опроса считают, что, несмотря на изменения в мире, традиционная семья всегда останется актуальной. Наоборот, 15% респондентов полагают, что традиционное представление о семье устарело.
ВЦИОМ узнал, что значит для россиян социальная справедливость