ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров

ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров - 15.10.2025, ПРАЙМ

ВЦИОМ узнал недопустимую для россиян разницу в возрасте партнеров

15.10.2025

общество

россия

вциом

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Исследование аналитического центра ВЦИОМ, данные которого были представлены РБК, показало, что большинство россиян считают допустимым возрастной разрыв для отношений и брака, не превышающий десяти лет. "Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет", — говорится в материале. Результаты опроса продемонстрировали, что только пятая часть участников исследования не считает возрастной фактор значимым. Лишь семь процентов отметили, что разница в возрасте до 15 лет приемлема, а более значительный разрыв поддержали три процента респондентов. "Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма", — говорится в материале. В январе 2024 года Михаил Мамонов, возглавляющий Департамент политических исследований ВЦИОМ, сообщил, что значительное большинство (87%) россиян видят в создании семьи одну из главных жизненных целей, и 90% уверены, что семья должна включать детей. Также восемь из десяти (82%) участников опроса считают, что, несмотря на изменения в мире, традиционная семья всегда останется актуальной. Наоборот, 15% респондентов полагают, что традиционное представление о семье устарело.

2025

