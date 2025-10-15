Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863552119.html
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
Представление о сплоченности государств НАТО быстро исчезает на фоне опасений возможного масштабного конфликта с Россией, отметил подполковник армии США в... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:53+0300
2025-10-15T15:53+0300
сша
словакия
чехия
такер карлсон
нато
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0553e2d5ca39cd7c735a40ae62a77975.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Представление о сплоченности государств НАТО быстро исчезает на фоне опасений возможного масштабного конфликта с Россией, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. "Многие европейские страны не согласятся участвовать в более масштабной войне с Россией. Словакия, Чехия, Венгрия уже выразили свою позицию: "только не мы". Даже Польша с ее мощными вооруженными силами не рискнет поставить под угрозу свою быстро растущую экономику. Франция, Германия и Великобритания сталкиваются с внутренними проблемами — у них нет желания вступать в вооруженный конфликт с Москвой", — написал он. Дэвис также подчеркнул, что миф о единстве НАТО "разрушается под давлением". В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои вооруженные силы, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает никому, однако будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Несмотря на это, Россия остается открытой для диалога, но на равных условиях, и Запад должен пересмотреть политику милитаризации региона. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер указал, что западные политики часто пугают своих граждан надуманной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от других проблем.
https://1prime.ru/20251015/evropa-863551321.html
https://1prime.ru/20251015/smi-863537225.html
сша
словакия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2574289b83f14474e9f26663547442d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, словакия, чехия, такер карлсон, нато, владимир путин
США, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ, Такер Карлсон, НАТО, Владимир Путин
15:53 15.10.2025
 
"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Дэвис заявил о крахе единства стран НАТО из-за риска военного конфликта с Россией

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
ВС России. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Представление о сплоченности государств НАТО быстро исчезает на фоне опасений возможного масштабного конфликта с Россией, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
"Многие европейские страны не согласятся участвовать в более масштабной войне с Россией. Словакия, Чехия, Венгрия уже выразили свою позицию: "только не мы". Даже Польша с ее мощными вооруженными силами не рискнет поставить под угрозу свою быстро растущую экономику. Франция, Германия и Великобритания сталкиваются с внутренними проблемами — у них нет желания вступать в вооруженный конфликт с Москвой", — написал он.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Bloomberg раскрыло, какой военный план Европа готовит против России
15:47
Дэвис также подчеркнул, что миф о единстве НАТО "разрушается под давлением".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои вооруженные силы, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает никому, однако будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Несмотря на это, Россия остается открытой для диалога, но на равных условиях, и Запад должен пересмотреть политику милитаризации региона.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер указал, что западные политики часто пугают своих граждан надуманной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от других проблем.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
СМИ: ЕС утвердит проект по созданию "стены дронов" на границе с Россией
12:19
 
СШАСЛОВАКИЯЧЕХИЯТакер КарлсонНАТОВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала