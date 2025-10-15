https://1prime.ru/20251015/rossiya-863552119.html

"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией

"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ

"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Представление о сплоченности государств НАТО быстро исчезает на фоне опасений возможного масштабного конфликта с Россией, отметил подполковник армии США в... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T15:53+0300

2025-10-15T15:53+0300

2025-10-15T15:53+0300

сша

словакия

чехия

такер карлсон

нато

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0553e2d5ca39cd7c735a40ae62a77975.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Представление о сплоченности государств НАТО быстро исчезает на фоне опасений возможного масштабного конфликта с Россией, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. "Многие европейские страны не согласятся участвовать в более масштабной войне с Россией. Словакия, Чехия, Венгрия уже выразили свою позицию: "только не мы". Даже Польша с ее мощными вооруженными силами не рискнет поставить под угрозу свою быстро растущую экономику. Франция, Германия и Великобритания сталкиваются с внутренними проблемами — у них нет желания вступать в вооруженный конфликт с Москвой", — написал он. Дэвис также подчеркнул, что миф о единстве НАТО "разрушается под давлением". В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои вооруженные силы, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает никому, однако будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Несмотря на это, Россия остается открытой для диалога, но на равных условиях, и Запад должен пересмотреть политику милитаризации региона. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер указал, что западные политики часто пугают своих граждан надуманной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от других проблем.

https://1prime.ru/20251015/evropa-863551321.html

https://1prime.ru/20251015/smi-863537225.html

сша

словакия

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, словакия, чехия, такер карлсон, нато, владимир путин