"Только не мы". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
Дэвис заявил о крахе единства стран НАТО из-за риска военного конфликта с Россией
ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Представление о сплоченности государств НАТО быстро исчезает на фоне опасений возможного масштабного конфликта с Россией, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
"Многие европейские страны не согласятся участвовать в более масштабной войне с Россией. Словакия, Чехия, Венгрия уже выразили свою позицию: "только не мы". Даже Польша с ее мощными вооруженными силами не рискнет поставить под угрозу свою быстро растущую экономику. Франция, Германия и Великобритания сталкиваются с внутренними проблемами — у них нет желания вступать в вооруженный конфликт с Москвой", — написал он.
Дэвис также подчеркнул, что миф о единстве НАТО "разрушается под давлением".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс усиливает свои вооруженные силы, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает никому, однако будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Несмотря на это, Россия остается открытой для диалога, но на равных условиях, и Запад должен пересмотреть политику милитаризации региона.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер указал, что западные политики часто пугают своих граждан надуманной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь от других проблем.