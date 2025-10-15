https://1prime.ru/20251015/rossiya-863564986.html

В России собрали 132 миллиона тонн зерна

В России собрали 132 миллиона тонн зерна - 15.10.2025, ПРАЙМ

В России собрали 132 миллиона тонн зерна

Российские аграрии собрали уже 132 миллиона тонн зерна, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн сохраняется, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T21:15+0300

2025-10-15T21:15+0300

2025-10-15T22:07+0300

сельское хозяйство

россия

рф

оксана лут

владимир путин

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_96588fabdca50b9936c50f25102f6c6c.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские аграрии собрали уже 132 миллиона тонн зерна, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн сохраняется, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."На данный момент зерновые и зернобобовые убраны с площади 91%. Валовый сбор составляет порядка 132 миллионов тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег. А в центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе", - сказала Лут.Министр уточнила, что в том числе рассчитывает на сбор 90 миллионов тонн пшеницы и на абсолютный рекорд в 7 миллионов тонн по зернобобовым. Также при благоприятных погодных условиях ожидается рекордный урожай сои, рапса и плодов и ягод.Лут отметила, что сейчас в самом разгаре озимый сев. Под урожай зерновых следующего года уже засеяно порядка 15 миллионов гектаров. План в 20 миллионов гектаров сохраняется."В целом, урожай позволит обеспечить внутренний рынок и укрепить нашу продовольственную безопасность по всем основным направлениям. В этом году рассчитываем повысить самообеспеченность по тем видам продукции, где у нас сохраняется потенциал роста. Это картофель, овощи, плоды, ягоды и молоко", - подчеркнула Лут.

https://1prime.ru/20250831/iran-861528330.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, владимир путин, минсельхоз