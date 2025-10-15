https://1prime.ru/20251015/rossiya-863564986.html
В России собрали 132 миллиона тонн зерна
2025-10-15T21:15+0300
2025-10-15T21:15+0300
2025-10-15T22:07+0300
сельское хозяйство
россия
рф
оксана лут
владимир путин
минсельхоз
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские аграрии собрали уже 132 миллиона тонн зерна, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн сохраняется, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."На данный момент зерновые и зернобобовые убраны с площади 91%. Валовый сбор составляет порядка 132 миллионов тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег. А в центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе", - сказала Лут.Министр уточнила, что в том числе рассчитывает на сбор 90 миллионов тонн пшеницы и на абсолютный рекорд в 7 миллионов тонн по зернобобовым. Также при благоприятных погодных условиях ожидается рекордный урожай сои, рапса и плодов и ягод.Лут отметила, что сейчас в самом разгаре озимый сев. Под урожай зерновых следующего года уже засеяно порядка 15 миллионов гектаров. План в 20 миллионов гектаров сохраняется."В целом, урожай позволит обеспечить внутренний рынок и укрепить нашу продовольственную безопасность по всем основным направлениям. В этом году рассчитываем повысить самообеспеченность по тем видам продукции, где у нас сохраняется потенциал роста. Это картофель, овощи, плоды, ягоды и молоко", - подчеркнула Лут.
рф
