Путин поручил привести в нормативное состояния федеральные трассы

2025-10-15T21:19+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в РФ должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. "К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

рф

2025

