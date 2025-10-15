Путин поручил привести в нормативное состояния федеральные трассы

https://1prime.ru/20251015/rossiya-863565242.html
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в РФ должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. "К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
